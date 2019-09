Cathy Lugners Liebes-Aus: Erwischt! Dieser Mann tröstet sie jetzt

Reddit this

Gerade erst verkündete die Trennung von Maurice. Nach nur wenigen gemeinsamen Wochen scheiterte ihre Beziehung. Warum genau es nicht geklappt hat, haben beide bisher noch nicht verraten. Nun wurde die 29-Jährige bereits mit einem anderen Mann an ihrer Seite gesehen. Hat sie etwa wieder einen neuen Freund?

Cathy Lugner: Bittere Abrechnung mit Ex-Mann Richard!

Er tröstet Cathy nach der Trennung

Am Wochenende genoss Cathy das schöne Wetter und plätscherte mit ihrer Begleitung über einen See. Auf einem -Foto ist zu sehen, wie ein Mann liebevoll den Arm um Cathy legt, die nur einen knappen Bikini trägt. Sie strahlt ihn an – von Trauer und Trennungsschmerz keine Spur.

Cathy Lugner genießt die Ablenkung nach der Trennung von Maurice. Foto: Instagram/@viktordmmg

Bei dem Mann handelt es sich um den Club-Manager Mike Lorey. Ist er etwa Cathys Neuer? Nein, so schnell geht es bei ihr dann doch nicht. „Da läuft gar nichts! Er ist ein Bekannter“, stellt sie gegenüber BILD klar. Der richtige Mann lässt also weiterhin auf sich warten…

2014 gab Cathy Lugner dem Baulöwen Richard Lugner das Ja-Wort. Doch ihre Ehe ging in die Brüche: