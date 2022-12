Cathy und Mats Hummels: Neue Partner! Jetzt kommt alles raus

Ob sie da schon einen bestimmten Mann im Auge hat? Dazu sagte die Noch-Spielerfrau nichts. Die Feiertage wird sie allerdings ohne Mats verbringen und dafür mit Sohn Ludwig verbringen. "Der sieht ihn später. Und ist für mich aber auch voll okay. Natürlich ist seine freie Entscheidung, immer dabei zu sein. Ich bin niemand, der irgendwie sagt, wir schließen das aus. Aber er, ja, feiert anders. Und der Ludwig und ich, wir fliegen in die Sonne. Ich will auch keine Geschenke, nichts, ich will einfach nur Zeit mit meinem Kind", so Cathy Hummels.

Damit erfüllt sie ihrem Sohn einen großen Wunsch. "Ich habe ihn gefragt, was er sich wünscht, und er hat gesagt: ´Mama, ich will mit dir in Urlaub fahren'", erzählte sie.

Silvester verbringen Cathy und Mats dann allerdings wieder gemeinsam - ob mit oder ohne neue Partner, bleibt ihr Geheimnis.