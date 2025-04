Céline Bethmann: Ihr emotionalster Moment des Jahres

Céline erzählt, dass sie schon immer gerne designen wollte: "Ich glaube, so tief in mir war das immer, denn ich war immer so die, die gerne Looks zusammengestellt hat." Das ist für Celine ein neuer Meilenstein in der Fashionwelt, denn nun ist sie für ihre eigenen Looks verantwortlich. Grade deswegen zieht sie eine klare Grenze zwischen den Berufen Model und Designerin: "Modeln ist für mich wirklich: Ich komme ans Set, ich kann mehr oder weniger meinen Kopf ausschalten, weil ich für nichts zuständig bin – nicht für die Haare, nicht für das Styling. Da wird auch nicht wirklich meine Meinung gefragt. Beim Designen einer eigenen Kollektion ist es komplett anders. Da werde ich wirklich gefragt: Was willst du genau? Welche Farbe? Wie willst du es stylen?" Diese neue Rolle fordert – doch Céline liebt sie, denn plötzlich zählt ihre Meinung. Jetzt geht es um ihren Stil: "Ich habe mich gefragt: Was ist mein Vibe? Was würde ich wirklich selbst tragen?" Mit diesem Fokus fiel es ihr leicht, sich selbst in der Kollektion widerzuspiegeln.