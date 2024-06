Céline Dion: Ihr schwerer Kampf gegen die Krankheit

"Bei mir wurde eine sehr seltene neurologische Erkrankung diagnostiziert. Und ich war bisher nicht bereit, darüber zu sprechen. Aber jetzt bin ich es", sagt Dion im Trailer zu ihrer neuen TV-Dokumentation "Ich bin: Céline Dion" (zu sehen ab 24.6. bei Amazon Prime). Beim Stiff-Person-Syndrom kommt es zu Muskelverhärtungen und oftmals auch unkontrollierbaren Krämpfen. Unmöglich, unter diesen Umständen ein zweistündiges Konzert zu spielen! Ihre für 2023 geplante Welttournee musste die Franco-Kanadierin aus diesem Grund ersatzlos absagen. Ein Albtraum für die Frau mit der Wunderstimme, die nichts mehr liebt als auf der Bühne zu stehen.

Mit eiserner Disziplin, täglichem Training und der Betreuung durch die besten Ärzte kämpft sie sich nun ins Leben zurück. "Ich muss gestehen, der Kampf ist hart", so Dion. An manchen Tagen könne sie sich kaum bewegen: „Wenn ich nicht rennen kann, dann gehe ich. Und wenn ich nicht gehen kann, dann krieche ich auf allen vieren“, erzählt sie vor laufenden Kameras unter Tränen. So nah und zerbrechlich haben wir den Superstar (größter Hit: "My heart will go on") noch nie zuvor erlebt!

Wie schlimm es wirklich schon um sie stand, daraus hat sie lange ein Geheimnis gemacht. "Inzwischen geht es mir wieder besser, aber ich wäre fast gestorben an dieser Krankheit", gibt sie zu. "Es war eine beängstigende Zeit." Eine Hilflosigkeit, die Céline so selbst noch nicht kannte – obwohl die dreifache Mutter in der Vergangenheit durchaus bereits andere Schicksalsschläge verkraften musste, die sie an den Rand ihrer Belastbarkeit brachten. Vor acht Jahren beispielsweise starb ihr geliebter Ehemann René Angélil (†73) an Speiseröhrenkrebs; viele Jahre hatte sie ihn mit seiner schweren Krankheit begleitet.

Ihre drei Söhne – René-Charles (23) und die 13-jährigen Zwillinge Nelson und Eddy – geben ihr nun Kraft und sind für sie da. Doch nicht nur für sie möchte Céline wieder gesund werden, sondern auch für ihre Millionen Fans weltweit! "Ich vermisse es so sehr. Die Leute. Ich vermisse sie", sagt sie. "Meine Stimme bestimmt mein Leben. Eines Tages werde ich wieder auf der Bühne stehen und ein so normales Leben wie möglich führen." Céline Dion – eine fast übermenschlich starke Frau, für die Aufgeben noch nie eine Option war.

Auch Ex-"Let's Dance"-Star Anna Ermakova leidet an einer tückischen Krankheit. Welche das ist, erfährst du im Video: