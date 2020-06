Chace Crawford: Verletzt!

Chace Crawford hat sich bei einem Sturz in einem Nachtclub in Miami so stark verletzt, dass er Silvester im Krankenhaus feiern musste. Der "Gossip Girl"-Schauspieler rutschte Berichten zufolge in dem Nachtclub Liv im Fontainebleau Hotel in Miami auf einem Eiswürfel aus und wurde daraufhin mit Schnittverletzungen und Prellungen ins Krankenhaus gebracht.