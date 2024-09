Chad McQueen: Der "Karate Kid"-Star ist tot

Chad McQueen wurde vor allem durch seine Rolle in "Karate Kid" weltberühmt. Die Filmreihe ist bis heute Kult. Größere Rollen blieben später aus, doch er stand weiterhin vor der Kamera. So spielte er beispielsweise in Filmen wie "Red Line" oder "Fall" mit.

Doch das Schauspielern war nicht die einzige Leidenschaft von Chad, dessen Vater Hollywoodlegende Steve McQueen ist. Er liebte das Adrenalin und schnelle Autos. Und so raste er auch als Rennsportfahrer bei Wettbewerben über den Asphalt. 2010 gründete er außerdem eine eine Firma für Sportautos und Motorräder. Nun trauert die Welt um einen beliebten Star.

