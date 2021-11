Channing Tatum: Strip-Comeback! Jetzt ist es offiziell

Hierfür wird der Frauenschwarm wieder in seine Rolle des Mike Lane schlüpfen und den Kinobesuchern mit sexy Stripeinlagen den Kopf verdrehen. Wie der Titel des Streifens vermuten lässt, wird der dritte "Magic Mike"-Film die Trilogie jedoch höchstwahrscheinlich beenden. "Magic Mike's Last Dance" klingt sehr verdächtig nach einem traurigen Abschied von unserem Lieblings-Kino-Stripper. Schade...aber jetzt dürfen sich Fans erstmal auf das Kino-Comeback von Mike Lane freuen und wer weiß, was die Zukunft danach noch für die "Magic Mike"-Filmreihe bereit hält.

Was die Zukunft für Melanie Müller und ihren Mike bereit hält ist ebenfalls noch unklar. Nachdem sie nun mit einem anderen Mann erwischt wurde sieht es bestimmt nicht ganz so rosig aus. Mehr dazu im Video: