Charles Siebert: Der Serien-Star ist tot!

Den meisten ist Charles durch seine Rolle Dr. Stanley Riverside II aus der Krankenhausserie "Trapper John, M.D." bekannt. Von 1979 bis 1986 flimmerten die sieben Staffeln erfolgreich über die TV-Bildschirme. Außerdem war Charles im Laufe seiner Karriere in zahlreichen Kinofilmen wie "The Other Side of Midnight", "Blue Sunshine" und "Eight Men Out" zu sehen. Zuletzt stand er nur noch in seiner Heimat Sonoma County (Kalifornien) auf der Theater-Bühne und führte Regie.