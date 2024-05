Charlie Colin: Der Train-Bassist verstirbt auf tragische Weise

Charlie Colin hat die US-amerikanische Alternative-Band Train 1994 gemeinsam mit seinen damaligen Kollegen Pat Monahan (55), Rob Hotchkiss (64), Jimmy Stafford (60) und Scott Underwood gegründet. Seitdem feierte die Band Riesen-Erfolge: Sie gewannen mehrere Preise, einer ihrer größten Hits "Hey, Soul Sister" war 27 Wochen auf Platz 7 der deutschen Charts. Zu dem Zeitpunkt war Colin allerdings kein Teil mehr der Band: Er ist wegen angeblichen Drogenmissbrauch 2003 ausgestiegen. "Es gab viele Dinge, die dazu geführt haben, dass ich gegangen bin, aber es ist wirklich eskaliert", erklärte der Musiker im letzten Jahr in einem Interview in dem Podcast "Delphine's Circle".

In den vergangenen Jahren lebte Colin in Brüssel, unterrichtete Musik in einem Konservatorium und arbeitete nebenbei in einem Studio.

Der genaue Todeszeitpunkt von dem Musiker ist unklar, da sein Tod offenbar erst auffiel, als seine Freunde vor fünf Tagen aus dem Urlaub zurückkehrten.