Charlie Sheen will sich mit Jon Cryer versöhnen

Charlie Sheen schlägt sanfte Töne an - er hofft auf eine Versöhnung mit seinem ehemaligen Serienkollegen Jon Cryer. Der ehemalige "Two an a Half Men"-Star bezeichnete seinen damaligen Serienkollegen John Cryer im vergangenen Jahr als Troll und einen Verräter, da er sich nicht für ihn eingesetzt habe, als Sheen aus der Serie geworfen wurde.