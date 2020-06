Charlize Theron: Männer haben Angst vor mir

„Ich habe in meinem Leben schon alle möglichen Männer kennengelernt. Oft sind sie eingeschüchtert von mir. Ich denke, dass liegt an deren Unsicherheiten und es hat nichts mit mir zu tun. Ich würde nie versuchen, weniger energisch oder durchsetzungsfähig zu erscheinen, nur damit sich ein Mann sicherer fühlt“, erklärt sie gegenüber „Hello!“.

Der richtige Mann müsse sie bei ihren Zielen unterstützen und dürfe sich nicht bedroht fühlen. Allerdings habe Theron auch viele Jahre gebraucht, um mit sich selbst ins Reine zu kommen.

„Ich bin viel glüchlicher in meinen 40ern als in meinen 20ern. Als Schauspielerin habe ich so viele Möglichkeiten und auch Hollywood erkennt langsam, dass es für Schauspielerinnen auch ein Leben jenseits der 40 gibt“.