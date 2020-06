Charlize Theron: Ungeschminkt kaum wiederzuerkennen!

Sie versuchte noch, ihr Gesicht mit einem Magazin zu verdecken - aber vergebens. Da war der Schnappschuss, der sie ohne Make-up zeigt, bereits gemacht!

Schlabber-Look und dunkle Augenringe - so sieht man die schillernde Schauspielerin selten. Offenbar ist es ihr auch recht unangenehm, ungestylt abgelichtet zu werden. Braucht es aber gar nicht: Die "Snow White and the Huntsman"-Darstellerin ist auch ohne aufwendiges Make-up eine wahre Naturschönheit.

Übrigens scheint sich Charlize Theron von ihrer goldblonden Mähne getrennt zu haben. Ihre Haare wirken auf dem Foto ungewöhnlich dunkel. Oder ob es einfach nur mal wieder an der Zeit für einen Frisörbesuch wäre?