"Charmed"-Star Billy Drago ist tot!

Billy Drago blickte auf eine beeindruckende Karriere zurück. In mehr als 100 Filmen war er zu sehen. Den meisten Zuschauern wurde er durch seine Rolle des Frank Nitti in Brian De Palmas Film "The Untouchables - Die Unbestechlichen" bekannt. Außerdem trat Billy in zahlreichen Serien wie " - Zauberhafte Hexen", "Akte X"und "Supernatural" auf. Jetzt müssen die Fans Abschied von ihrem Idol nehmen.

Das war die Todesursache

Der Schauspieler ist laut mehreren amerikanischen Medienberichten am Montag in Los Angeles an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Weitere Details zu seinem Tod sind bisher nicht bekannt. Billy wurde nur 73 Jahre alt. Er hinterlässt seinen Sohn Darren E. Burrows, der ebenfalls als Schauspieler arbeitet.