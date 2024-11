Chauncy Glover: Nachrichtensprecher stirbt mit 39 Jahren! Was war die Todesursache?

Chauncy wurde am 10. Juli 1985 in Athens, Alabama, geboren und träumte schon als Kind davon, eines Tages als Nachrichtensprecher zu arbeiten. Sein Vater unterstützte ihn dabei und baute ihm ein kleines Moderatorenpult, an dem Chauncy nach dem Gottesdienst für die Familie die Nachrichten präsentierte. Später studierte Chauncy Rundfunkjournalismus, Musik und Theater an der Troy University in Alabama. Vergangenes Jahr kam der dreifache Emmy-Preisträger zu KCAL News und moderierte dort die Nachrichtensendungen am frühen und späten Abend. Warum er jetzt aus dem Leben gerissen wurde? Bisher unklar.

