"Cheers"-Star George Wendt ist tot – was ist zur Todesursache bekannt?

Doch George Wendt war weit mehr als nur Norm aus "Cheers". Er wirkte in zahlreichen Film- und Serienproduktionen mit. Unter anderem sah man ihn in "Schuldig bei Verdacht" (1991) an der Seite von Robert De Niro und Annette Bening sowie in "Forever Young" (1992) mit Mel Gibson und Jamie Lee Curtis. Auch in charmanten Weihnachtsfilmen wie "Santa Baby" und "Santa Buddies" begeisterte er das Publikum.