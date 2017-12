Cher: Schwebt die Sängerin in Lebensgefahr?

Große Sorge um Sängerin Cher! Wie "Radar Online" berichtet, geht es dem Kultstar gesundheitlich extrem schlecht! Schwebt Cher etwa in Lebensgefahr?

Cher: Freunde machen sich Sorgen

Seit Jahren leidet Cher an einem schlimmen Herpesvirus, dem Epstein-Barr-Virus. Dieser greift bei Betroffenen oft das Immunsystem an. In der Vergangenheit hatte Cher die tückische Krankheit gut im Griff. Doch jetzt ist die Sorge um den Star groß!

Cher: Schlimmer Rückfall!

Wie berichtet wird, hat Cher einen schlimmen Rückfall erlebt. Der Tod ihres Ex-Mannes Gregg Allman im Mai hat sie offenbar schwer mitgenommen. Die Trauer macht sich an ihrem Körper bemerkbar. "Cher ist erschüttert. Sie ist schon mit ihrer Konzertreihe in Las Vegas an ihre Grenzen gegangen – diese endlose Trauer könnte sie brechen", erklärt ein Freund traurig. Hoffentlich kommt Cher bald wieder auf die Beine und kann positiv in die Zukunft blicken...