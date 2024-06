Cheryl Shepard: Ihre Affäre hatte Folgen!

Sie steht zur Affäre und hat sie, anstatt Gras über die Sache wachsen zu lassen, sogar in ihrem fiktionalen Roman "Halbzeit" verarbeitet. Das Buch widmete sie ihrem Liebhaber. "Es ist ein Dankeschön für ein Kapitel meines Lebens, das ich mit ihm erleben durfte", sagt die 58­-Jährige. Ihr Mann kenne den Inhalt des Buch bisher noch nicht. Doch was nicht ist, könne ja noch werden, so Cheryl Shepard. "Er hat es noch nicht gelesen. Vielleicht lese ich es ihm vor – im Bett."