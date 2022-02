Chii Wvttz: Der Rapper wurde vor Tonstudio erschossen!

Laut Medienberichten geriet der Rapper in eine Auseinandersetzung und wurde von einer Kugel tödlich getroffen. Der 18-Jährige war geschäftlich im New Yorker Stadtteil Brooklyn unterwegs. Jayquan McKenley, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, wurde überfallen und anschließend erschossen. Der junge Tod löste Bestürzung bei Fans und Kollegen aus. "Ich habe wirklich meinen besten Freund verloren. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal, 'Ruhe in Frieden' neben deinen Namen schreibe", schrieb beispielsweise ein User im Netz.

2021 sind weitere Stars verstorben. Welche Promis von uns gegangen sind, erfahrt ihr hier im Video: