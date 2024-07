Chino XL: Der US-Rapper stirbt mit 50 Jahren

Was für eine traurige Nachricht! Der US-Rapper Chino XL, der bürgerlich Derek Emmanuel Barbosa hieß, ist Berichten zufolge im Alter von 50 Jahren verstorben. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Der Musiker startete seine Karriere bereits in jungen Jahren und unterzeichnete im Alter von 16 Jahren seinen ersten Plattenvertrag. Der gebürtige Puerto-Ricaner stand außerdem als Schauspieler vor der Kamera und war beispielsweise in TV-Shows wie "Reno 911" und "The Young & The Restless" zu sehen. Auch in dem FIlm "Alex & Emma" war er 2003 an der Seite von Kate Hudson und Luke Wilson zu sehen.