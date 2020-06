Chiranjeevi Sarja: Bollywood-Star stirbt mit nur 39 Jahren

Reddit this

Chiranjeevi Sarja gehörte zu den bekanntesten indischen Schauspielern! Er war in über 20 Bollywood-Filmen wie "Vayuputra", "Whistle" und "Aadyaa" zu sehen. Jetzt ist der 39-Jährige tot!

Steve Priest: Der "The Sweet"-Bassist ist tot

Chiranjeevi Sarja hatte einen Herzinfarkt

Am Sonntag bekam Chiranjeevi plötzlich Atemnot. Er wurde sofort ins Sagar Apollo Krankenhaus in Bangalore eingeliefert. Doch für ihn kam jede Hilfe zu spät. Kurze Zeit später starb er an den Folgen eines Herzinfarktes.

Besonders tragisch: Seine Ehefrau Meghan Raj war im dritten Trimester schwanger. 2018 gaben sich die beiden das Ja-Wort. Immer wieder zeigten sich die beiden verliebt auf . "Manchmal frage ich mich, warum dieser Mann so perfekt ist… so perfekt für mich", schwärmte sie erst kürzlich. Jetzt muss sie ihr gemeinsames Kind alleine großziehen.

Emotionale Abschiedsworte

Ministerpräsident B.S. Yediyurappa von Karnataka bekundete via Twitter bereits sein Beileid: "So früh im Alter von nur 39 Jahren zu sterben ist schockierend. Ich bete, dass Gott der Familie die Kraft gibt, die Trauer der großen Fangemeinde zu ertragen", schrieb er.

Von diesen prominenten Persönlichkeiten mussten wir uns 2019 verabschieden: