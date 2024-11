Chris Brown: Die grausame Wahrheit! Neue Details über die Prügel-Attacke gegen Rihanna

In der Dokumentation "Chris Brown: A History of Violence" kommen neue schockierende Details aus der Gewaltnacht ans Tageslicht: Nachdem Rihanna während einer Autofahrt in Chris’ Wagen Textnachrichten einer Frau an ihn entdeckte und ihn zur Rede stellte, rastete der Rapper komplett aus – und versuchte sogar, seine Freundin aus dem fahrenden Auto zu werfen! "Er öffnete die Tür, sie hatte aber ihren Sicherheitsgurt an und deshalb gelang es ihm nicht", schildert die Journalistin Sharon Carpenter die mörderische Attacke. "Und dann schlug er sie aufs Auge – und immer weiter, bis sich ihr Mund mit Blut füllte." Doch Sharon hat noch drastischere Einzelheiten: "Er drohte ihr, dass er sie weiter verprügeln würde", zitiert sie den Polizeibericht. "Und dann drohte er, dass er sie jetzt wirklich umbringen wird. Er würgte sie, bis sie ohnmächtig in sich zusammensank."

Anmerkung der Redaktion: Solltest du selbst von Gewalt betroffen sein oder eine Betroffene kennen, wende dich bei akuter Gefahr unter 110 an die Polizei. Hilfe bekommst du darüber hinaus auch beim Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“: 08000 116 016 oder bei der Telefonseelsorge unter 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Eine Übersicht zum Thema Frauenhäuser / Frauenberatungsstellen findest du unter: http://www.frauenhauskoordinierung.de.