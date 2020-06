Chris Trousdale: Der Sänger stirbt mit nur 34 Jahren

Reddit this

Große Trauer um Chris Trousdale. Der Sänger ist im Alter von nur 34 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht wurde von einem Bekannten bestätigt.

Er hatte eine unbekannte Krankheit

Gegenüber „Fox “ erklärt er: „Schweren Herzens bestätigen wir, dass Chris Trousdale am 2. Juni 2020 an einer unbekannten Krankheit gestorben ist. Er war ein Licht für so viele und wird von seiner Familie, seinen Freunden und Fans auf der ganzen Welt sehr vermisst werden."

Chris wurde 1999 als Mitglied der US-Boyband „Dream Street“ bekannt. Später arbeitete er als Solo-Künstler und Schauspieler. So war er beispielsweise in der Erfolgsserie „Lucifer“ zu sehen.

Jesse McCartney gehörte damals ebenfalls zu der Band und nimmt nun in einem emotionalen Post Abschied von seinem Freund. „Chris hatte eine explosiv-charmante Persönlichkeit und ein grenzenloses Talent“, heißt es darin. „Ruhe in Frieden, Chris. Ich werde dein Lächeln nie vergessen!!

