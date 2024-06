Christian Polanc: Das ist der wahre Grund für sein Podcast-Aus

"Ich hab mich vor langer Zeit entschieden, dass ich über die Profi-Challenge keinen Podcast machen werde. Ich finde alle Profis sind so einzigartig und haben das so toll gemacht, das ist eine reine Geschmackssache, was einem da besser gefällt. Dafür entscheidet dann ja das Publikum", erklärt der 42-Jährige in seiner Instagram-Story.

Christian Polanc nahm in seinem Podcast kein Blatt vor den Mund, zog sowohl die Kandidaten als auch die Jury durch den Kakao. Das wollte er seinen Kollegen offenbar nicht antun!