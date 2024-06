Christian Polanc: "Let's Dance"-Comeback? Er packt aus!

"Ich sage niemals nie", verrät der Sportler in der letzten Folge seines Podcasts "Let's Talk About Dance". "Aber ich weiß auch, dass ich in diesen 15 Jahren die Hälfte meines Lebens für dieses Format bereitgestellt habe, was ich auch sehr gerne gemacht habe. Ich habe auch an vielen anderen Ecken viel liegen gelassen, was nach und nach immer mehr zum Tragen gekommen ist." Nach jedem Staffelende "war man teilweise so gestresst, dass man gar nicht weiß, wo man zuerst hinlangen soll. Ich habe mich ständig unproduktiv gefühlt." Christians Privatleben und seine persönlichen Wünsche seien viel zu kurz gekommen. "Ich wollte schon so lange mehr mein eigenes Tanzen voranbringen, neue Dinge ausprobieren. Ich wollte wieder mehr Salsa und Bachata tanzen. Ich wollte sowas wie West Coast Swing und Boogie lernen, aber dazu bin ich nie gekommen."