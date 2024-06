Christian Tramitz: Diese Details über den Schauspieler kannte bisher niemand!

Ursprünglich wollte Christian Tramitz nicht Schauspieler, sondern Profi-Geiger werden. Als 12-Jähriger trat er bei "Jugend musiziert" sogar gegen die heutige Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter (damals 8) an! Später studierte er Geige am Konservatorium, musste sich dort aber eingestehen, dass er "zu schlecht und zu faul" sei. Seitdem nimmt der TV-Star sein Instrument nur noch ab und zu im privaten Rahmen zur Hand.

Als junger Mann arbeitete Christian Tramitz als Aktmodell – wenn anfangs auch nicht ganz freiwillig. Eine Künstlerin sprach ihn auf der Straße an, sagte, sie wolle seinen Kopf modellieren. "Da ist man natürlich geschmeichelt, wenn eine Bildhauerin so etwas sagt und auch noch zehn Mark die Stunde zahlt", erzählt der Schauspieler laut "Mach mal Pause". Im Atelier habe es dann aber vor ihren Studenten plötzlich geheißen, dass er sich ausziehen müsse. "Zuerst war ich erschrocken, kneifen wollte ich aber auch nicht", so Tramitz. Nach dem dritten Mal sei es ihm auch nicht mehr peinlich gewesen. "Es gibt sogar noch irgendwo eine schöne Tonfigur von mir."