Christian & Bettina Wulff: Scheidung noch in diesem Jahr?

Eigentlich müssten die beiden strahlen. Verliebt Händchen halten, sich mit schmachtendem Blick anschauen. Eigentlich … Doch ein Blick dieser Tage auf Christian Wulff und Ehefrau Bettina genügt, um zu spüren: Mit den beiden stimmt etwas nicht. Verliebt, glücklich – nein, das strahlen sie nicht aus. Und so muss man sich fragen: Steht mal wieder eine Trennung kurz bevor? Lassen die Wulffs sich vielleicht noch in diesem Jahr scheiden? Dabei ist die dritte Hochzeit erst ein paar Wochen her!

Ende März, um genau zu sein. Da gaben sich Christian Wulff und Bettina in Herrenhausen das Ja-Wort. Nicht zum ersten Mal!