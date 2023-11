Christiane Blumhoff: Die Schauspielerin ist tot

Christiane Blumhoff ist tot. Das hat ihre Familie am Mittwoch überraschend bekannt gegeben. Die Schauspielerin sei bereits am vergangenen Dienstag, den 14. November im Alter von 81 Jahren in München verstorben. "Wir sind dankbar, Deine Lebenslust, Deinen unendlichen Optimismus und Deine Liebe für alle Menschen gespürt zu haben und ein Teil davon gewesen zu sein", lässt die Familie von Christiane Blumhoff verkünden. Eine Todesursache wurde bisher nicht bekanntgegeben.

Die Schauspielerin machte sich mit über 150 Fernsehauftritten einen Namen und sorgte in ihren Rollen in Krimi-Serien wie "Derrick", "Der Alte", "München Mord", "Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger" und "Tatort" für spannungsvolle Momente. Ihren schauspielerischen Heimathafen hatte sie in der Serie "Dahoam is Dahoam" gefunden, in der sie 61 Episoden lang die Figur Helga Bamberger verkörperte. Christiane Blumhoff war ebenfalls ein gern gesehener Gast im "Komödienstadel".