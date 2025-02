Christin Stark: Herzschmerz - Geht es hier um Matthias Reim?

Ihr neuer Hit "Dich zu lieben" vervollständigt nach "Sag wann" und "Lass mich gehen" eine Trilogie von Liebesliedern. Doch wenn man genau hinhört, klingt es fast so, als würde Christin hier das Drehbuch ihrer eigenen Ehe mit Matthias Reim vertonen. Da geht es um eine Affäre, um Trennungsschmerz und schließlich um ein Happy End. Reiner Zufall? Oder singt sich Christin hier Schmerz und Frust von der Seele?

Schließlich begann auch ihre eigene Liebesgeschichte als Affäre – und es war nicht die erste! "Single war ich nie", gab der Womanizer einmal unumwunden zu. Sieben Kinder von sechs Frauen, eine Vorliebe für jüngere Partnerinnen und ein ausgeprägter Freiheitsdrang: Matthias liebt nach seinen eigenen Regeln. "Ich brauche meine Freiheit in einer Beziehung", gibt er offen zu.

Immer wieder hieß es, er würde Christin und ihre gemeinsame Tochter Zoe (2) alleine lassen, während er am Comer See entspannte, sich im Tonstudio verbarrikadierte oder monatelang auf Tournee war. Eine Belastung, die Christin sicher nicht leicht gefallen sein dürfte. Doch ihr neuer Song erzählt von einem glücklichen Ende – auch für sie und Matthias? "Dann fällt sie ihm in die Arme, und er sagt: 'Diesmal bleib' ich hier'", heißt es in dem Lied. Worte, die sich Christin offenbar von ganzem Herzen wünscht. Doch was wird Matthias wohl zu dieser musikalischen Offenbarung sagen?

Matthias Reim: Jetzt schwärmt eine andere Blondine von dem Musiker. Im VIDEO gibt es alle Details: