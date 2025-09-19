Christina Block: Die Schlinge zieht sich zu – Entführer will aussagen
Neue Wendung im Prozess gegen Steakhaus-Erbin Christina Block. Ein mutmaßlicher Kidnapper der Block-Kinder will nach Deutschland kommen – und als Zeuge auftreten.
Das letzte Wort ist im Fall Block noch nicht gesprochen.
© IMAGO / Future Image
Mit diesem Schritt hatte niemand gerechnet: Tzach K. (42), einer der mutmaßlichen Entführer der Block-Kinder, will aus Israel nach Deutschland reisen und im Prozess gegen Christina Block (52) aussagen. Obwohl ihm hier eine Haftstrafe droht, erklärte sein Anwalt, der Druck sei inzwischen zu groß geworden.
Nach eigenen Angaben steuerte Tzach K. in der Silvesternacht 2023/24 das Fluchtauto, nachdem sechs maskierte Männer Blocks Ex-Mann niedergeschlagen und die Kinder verschleppt hatten. In einem israelischen TV-Interview behauptete er, damals von einer behördlich gedeckten Rettungsmission ausgegangen zu sein. Später habe er sogar im Hamburger Hotel „Grand Elysée“ mit Christina Block gefeiert und ihr gesagt: „Du siehst aus wie eine Prinzessin.“
Gesucht per internationalem Haftbefehl
Gegen K. liegt ein internationaler Haftbefehl vor. Sein Anwalt Jonathan Gavish reiste eigens nach Hamburg, um mit der Staatsanwaltschaft zu beraten, wie ein Verfahren ablaufen könnte. Nach eigenen Worten zeigte er sich „positiv gestimmt, dass alle Seiten damit leben können“.
Blocks Anwalt Dr. Ingo Bott gibt sich gelassen. Noch sei der Zeuge nicht vor Ort, zudem wirke dessen TV-Auftritt konstruiert. Auffällig sei, dass K.s Aussagen zeitlich genau auf frühere Aussagen anderer Beteiligter im Hamburger Gerichtssaal folgten – darunter die von Tal S. und Blocks Ex-Mann Stephan Hensel.
Block-Entführungsfall: Wer behauptet was?
Nir Yaslovitzh, ein weiterer Anwalt der beiden mutmaßlichen Fluchtwagenfahrer Tzach K. und Said B., erklärte zuletzt in israelischen Medien:
„Ich kann sehr, sehr einfach beweisen, dass die Mutter diese schreckliche Sache beauftragt hat. Christina Block ist die Haupttäterin.“
Ob die neuen Vorwürfe Christina Block tatsächlich belasten können, ist ungewiss. Aussage gegen Aussage lautet derzeit der Stand der Dinge. Ein Treffen zwischen den Kidnappern und Block vor der Entführung gilt als nicht belegt.