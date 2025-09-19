Christina Block: Die Schlinge zieht sich zu – Entführer will aussagen

Nach eigenen Angaben steuerte Tzach K. in der Silvesternacht 2023/24 das Fluchtauto, nachdem sechs maskierte Männer Blocks Ex-Mann niedergeschlagen und die Kinder verschleppt hatten. In einem israelischen TV-Interview behauptete er, damals von einer behördlich gedeckten Rettungsmission ausgegangen zu sein. Später habe er sogar im Hamburger Hotel „Grand Elysée“ mit Christina Block gefeiert und ihr gesagt: „Du siehst aus wie eine Prinzessin.“