Christina Block nach Entführungsdrama: Jetzt spricht erstmals die Steakhaus-Erbin

Es muss ein schwerer Schock für die Kinder von Steakhaus-Erbin Christina Block gewesen sein! In der Silvesternacht soll sie fremde Männer dazu beauftragt haben, ihren Ex-Mann Stephan Hensel in Dänemark zu überfallen, um die beiden gemeinsamen Kinder zu ihr nach Deutschland zu bringen. In der Hansestadt angekommen beschließt das Oberlandesgericht, dass der 10-jährige Junge und das 13 Jahre alte Mädchen zu ihrem Vater zurück müssen. Doch wollen sie das überhaupt? Gegenüber der "Bild"-Zeitung äußert sich nun erstmals die Steakhaus-Erbin!