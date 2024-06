Christina Hänni: Emotionales Baby-Update rührt die Fans zu Tränen

In ihrer Instagram-Story richtet Christina das Wort an ihre Fans und Promi-Kollegen. "Ich möchte mich persönlich für alle, alle Glückwünsche bedanken, die uns erreicht haben", so die 34-Jährige. "Man sagt ja auch, dass sich das ganze Leben ändert, aber Fakt ist, seit ich das letzte Mal hier in die Kamera gesprochen habe, hat sich mein Leben komplett geändert." Das Gefühl, nun ein Kind zu haben, sei einfach "wunderschön".

Doch Christina möchte nicht verheimlichen, dass die letzten Tage für sie auch eine Herausforderung waren. "Ich habe alle krassesten Gefühle erlebt, die man erleben kann. Es war sehr, sehr intensiv", gesteht sie. "Jetzt geht’s erstmal darum, das alles zu verarbeiten, körperlich und mental. Zeit zu nutzen, viel zu kuscheln und einander kennenzulernen." Wie rührend!