Christina Hänni: Unstimmigkeiten mit Osan? Der wahre Grund für ihr "Let's Dance"-Ausscheiden

Laut einem Statement der Profi-Tänzerin auf Instagram hat es wohl nicht an mangelndem Training oder fehlender Leidenschaft gelegen. Hinter den Kulissen soll die Zusammenarbeit mit Osan nicht immer einfach gewesen sein. Christina schreibt, dass sie vor allem traurig für Osan sei, "dass seine Reise nicht länger war". Doch es liege alles nur "bedingt in meiner Hand" fügt sie hinzu. Deshalb gab es Spekulationen über Unstimmigkeiten innerhalb des Teams. Was genau vorgefallen ist, verrät Christina nicht im Detail – doch zwischen den Zeilen lässt sich einiges herauslesen.