Christina Luft & Loiza Lamers: Jaa, es ist wahr! Sie bestätigt die süße News

Als Christina Luft in der aktuellen „Let’s Dance“-Staffel ihren Tanzpartner zugewiesen bekam, konnte sie ihr Glück kaum fassen. Zwischen ihr und stimmt die Chemie – und das nicht nur auf der Tanzfläche!

Luca Hänni: Was läuft da mit Tanzpartnerin Christina Luft?

Süßes Geständnis

Trotzdem gibt es einen weiteren Promi, der es der 30-Jährigen richtig angetan hat! Während eines -Livestreams wollen die Fans wissen, mit welchem Star Christina sich am besten versteht. Sie erklärt, sich mit allen Kandidaten gut zu verstehen. Dann fügt sie hinzu: „Aber irgendwie dadurch, dass wir den Gruppentanz zusammen hatten, hat es mit Loiza Klick gemacht. Ich mag Loiza richtig gerne.“ Hach!

In der großen Kennenlernshow tanzten Christina und Loiza mit ihrer Gruppe einen Cha Cha Cha zu "Evacuate The Dancefloor". Bislang sind beide noch im Rennen für den begehrten „Let’s Dance“-Pokal. Bleibt abzuwarten, wer sich am Ende wirklich den Sieg holt...

