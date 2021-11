Christina Luft und Luca Hänni: Zuckersüße Nachrichten! Die Glückwünsche häufen sich!

"Unglaublich, aber wir haben es wirklich geschafft! Eine Tour in solchen Zeiten ist ein Geschenk für das Publikum und auch für uns Künstler! Wir haben das unglaublichste Team und es war ein unvergesslicher und emotionaler Monat mit euch!", offenbart Christina nun via "Instagram" und ergänzt: "Und zu guter Letzt Danke an meinen unglaublichen Tanzpartner Luca Hänni! Ohne dich wäre eh alles doof". Wow! Das so viel Emotionen von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleiben, ist kaum verwunderlich! Unter dem Beitrag schwärmen sie: "Danke euch von Herzen! Es war so schön mit euch! Habe beim letzten Rumba mitgeweint" sowie "Ihr habt das alle zusammen fantastisch gerockt". Mehr Begeisterung geht wohl kaum...