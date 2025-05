Christine Neubauer: Achterbahnfahrt der Gefühle! Süße Beichte nach "Let's Dance"

Für sie war es die spannendste Reise ihres Lebens. Schauspielerin Christine Neubauer (62) durchlebte in der Tanzshow "Let’s Dance" eine rasante Achterbahnfahrt der Gefühle – von himmelhoch jauchzend bis tief betrübt. Ausstieg, fulminantes Comeback, endgültiger Abschied in Show 9. "Für mich erfüllte sich ein Traum, aber ich wusste nicht, wie hart es ist. Das Training brachte mich an die Grenzen und darüber hinaus", erzählt sie im Gespräch mit "Das Neue". "José und ich fliegen nun nach meinem Aus in Show 9 zurück nach Mallorca. Er hatte uns spontan auf der Insel zu einem Tangokurs angemeldet, wollte mich überraschen. Ein Trost nach dem Ausstieg. Ich hatte mir schon so lange gewünscht, mit ihm den Tango zu tanzen." Wie süß!