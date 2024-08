Christine Neubauer & José Campos: Süße Beichte nach 13 Jahren!

"Zu Beginn haben uns nur wenige eine Chance gegeben. Aber wir sind noch immer zusammen, nicht um es allen Zweiflern zu zeigen, sondern weil es einfach Liebe ist", so Christine. Damals wurde sie dafür kritisiert, ihre Familie für eine neue Liebe verlassen zu haben. "Es ist immer schwierig zu urteilen, ohne ein Teil dessen zu sein", sagt sie heute. "Erst wenn du in den Schuhen des anderen gegangen bist, wirst du ein gewisses Verständnis für ihn haben. Und Liebe wird aus Mut gemacht! ­Natürlich war es für José und mich anfänglich keine einfache Zeit. Es fühlte sich an wie in einer ­Nussschale auf hoher See. Aber unsere Liebe war und ist sturmerprobt und wie man sieht, sturmfest!"

Das Geheimnis ihrer Liebe? "Bei uns treffen bayerische Gemütlichkeit und südamerikanisches Temperament aufeinander. Diese Mischung ist für uns wie positives Dynamit. Wir lieben leidenschaftlich und streiten mit Feuereifer! Streit gibt’s aber eher selten, eher ­kleine Gewitter. Dann debattieren wir kurz und heftig. Und so schnell, wie es geregnet hat, scheint auch wieder die Sonne und ­alles ist in Ordnung", so die 61-Jährige.