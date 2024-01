Christine Theiss: Die besten Abnehm-Tricks der "The Biggest Loser"-Moderatorin

"Manchmal hilft nur ein ,Reiß dich mal zusammen und mach einfach!‘ Kommt immer auf die Situation an." Das gilt natürlich auch für all die anderen Menschen, die jetzt nach den Feiertagen gegen die nahezu unvermeidlichen Wohlfühl-Speckröllchen ankämpfen. Doch Christine weiß Rat: "Sie nicht lange behalten, sondern sofort die Zeit nach den Festtagen nutzen, um sich deutlich kalorienreduzierter und vor allem ohne Zucker zu ernähren und die Bewegung deutlich steigern. Das darf ruhig anstrengend werden. Aber was schnell drauf ist, ist auch schnell wieder unten, wenn man zügig reagiert."

Und wie ernährt sich die Fitnessexpertin? "Ich esse, worauf ich Lust habe", betont sie. "Zum Glück hat mein Körper noch ein gutes Gespür dafür, was er braucht." Und wenn doch mal ein paar Gramm zu viel auf den Hüften hängen bleiben? "Wenn ich ein paar Tage nur Mist gegessen habe, was in der Weihnachtszeit durchaus vorkommt, entwickle ich richtiggehend eine Abneigung gegen Süßes und lechze nach gesundem Essen", verrät Christine. "Und wenn ich merke, dass ich zwei bis drei Kilogramm zugenommen habe, dann mache ich ein paar Tage ,Iss-die-Hälfte‘, gehe ein paar Kilometer mehr laufen, und in der Regel passt das dann schnell wieder, und ich bin zurück in meinem Wohlfühlbereich."

Na, den Tipp notieren wir uns doch sofort …