Christoph Waltz: Arroganz-Anfall! Ist ihm der Erlog zu Kopf gestiegen?

In einem Interview zog Christoph Waltz völlig schamlos über die Filmlegende und Oscar-Preisträger Marlon Brando († 80) her. "Ich finde sie wirklich nervig, diese posthume Heiligsprechung", sagte der gebürtige Österreicher. Der ganze Mythos sei absolut lächerlich. Brando sei "ein Schmierenkomödiant" gewesen. Auweia, ganz schön harte Worte für den 2004 verstorbenen Filmstar, der unter anderem mit seiner "Rolle Don Vito Corleone" in "Der Pate" Filmgeschichte schrieb.

Lediglich für das frühe Werk seines verstorbenen Kollegen fand Christoph Waltz lobende Worte. "Am Anfang war er fantastisch", so der 67-Jährige. Aber Filme wie "Duell am Missouri" (1976) könne er sich kaum ansehen. Spricht man so über eine verstorbene Filmlegende? Scheinbar hat Christoph Waltz sein Erfolg nicht unbedingt gutgetan, so überheblich wie er sich hier äußerte. Ob es in Hollywood gut ankommt, dass er eine der größten Ikonen der amerikanischen Filmgeschichte durch den Dreck zieht? Darüber scheint er sich keine Gedanken zu machen ...

