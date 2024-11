Chryssanthi Kavazi: GZSZ-Rückkehr? Jetzt spricht sie Klartext

Seit dem Sommer 2017 schlüpft Chryssanthi Kavazi bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) in die Rolle der Laura Lehmann, früher bekannt als Laura Weber. Seit Anfang 2024 ist sie allerdings nicht mehr am Set, sondern befindet sich in der Babypause. Im April 2024 brachte sie ihre kleine Tochter zur Welt. Doch die Wochen um die Geburt waren alles andere als entspannt für die Schauspielerin: Wenige Tage vor der Entbindung steckte sie sich mit Ringelröteln an und auch nach der Geburt machte ihr eine Infektion körperlich zu schaffen. Inzwischen hat Chryssanthi sich erholt und ist wieder beruflich aktiv – jedoch vorerst nicht bei GZSZ. Dies führt zu Spekulationen unter ihren Fans, ob und wann sie wohl wieder in ihrer Rolle zu sehen sein wird.

Nun äußerte sich Chryssanthi selbst zu den Fragen rund um ihre Zukunft bei GZSZ!