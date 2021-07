Chryssanthi Kavzazi: Drama hinter den "GZSZ"-Kulissen

Laura (Chryssanthi Kavazi) sorgte bei "GZSZ" in letzter Zeit für jede Menge für Drama. Um ihren Ex Felix (Thaddäus Meilinger) zurückzuerobern, ließ sie sich in Griechenland künstlich befruchten und behauptete, dass er der Vater ist. Doch der Plan nahm ein bitteres Ende. Laura erlitt eine Fehlgeburt. Und dann kam auch noch Felix hinter die Lüge und stellte sie zur Rede. Völlig verzweifelt flüchtete sich Laura in den Alkohol und stand plötzlich auf einem Hoteldach. Doch Jo Gerner (Wolfgang Bahro) kam in letzter Sekunde zur Rettung...