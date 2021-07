"GZSZ"-Laura: Sprung vom Dach! Stirbt sie den Serientod?

Das Drama um Laura (Chryssanthi Kavazi) nimmt einfach kein Ende! Nachdem sie von ihrer großen Liebe Felix (Thaddäus Meilinger) abserviert wurde, schmiedete die brünette Beauty einen teuflischen Plan. Sie ließ sich in Griechenland künstlich befruchten und behauptetet, dass ihr Ex der Vater des Kindes ist. Doch dann erlitt Laura eine tragische Fehlgeburt und schob Nazan (Vildan Cirpan) die Schuld dafür in die Schuhe. Mittlerweile ist ihr Lügengerüst komplett zusammengebrochen...