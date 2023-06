Claudelle Deckert: Baby-Überraschung für die 49-Jährige

Claudelle Deckert ist außer sich vor Freude. Und die Baby-News ist nicht der einzige Grund zum Jubeln. Romy hat sich auch mit ihrem Freund verlobt. "Mein Schatz ich bin so glücklich für dich … Du hast so einen lieben Partner an deiner Seite.. mit ihm wird es ein liebevoller Tanz durchs Leben", schwärmt Mama Claudelle happy bei Instagram.