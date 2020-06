Claudelle Deckert nackt im "Playboy"

Vor ihrem Abflug nach Australien stand die Schöne noch für das Männermagazin "Playboy" vor der Kamera, und posierte in erotischen Posen. Dafür ließ sich Deckert in einer alten Klosterküche ablichten, in der sie genüsslich an Erdbeeren nascht und Schokolade schleckt. In der Küche, so verrät sie bei der Gelegenheit, fühle sie sich pudelwohl. "Mit meinen Rouladen, dazu ein sexy Outfit und High Heels, kriege ich jedes Männerherz zum Höherschlagen", versichert sie. Bevor sie wieder an den Herd darf, muss Claudelle Deckert jedoch noch einige Tage im Camp verbringen, denn die Zuschauer scheinen auch angezogen Gefallen an der Aktrice gefunden zu haben - bisher wurde sie noch von allen Prüfungen verschont. © WENN