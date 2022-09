Claudia Obert: Baby-Hammer mit 61!

Denn plötzlich lässt sie im Gespräch diese Bombe platzen: "Ich will unbedingt ein Kind von ihm!" Äh, ok... Mit 61 Jahren wird dieser Wunsch nicht ganz so einfach zu erfüllen sein. Doch der 24-jährige Lover ist zuversichtlich: "Ich bin sehr fruchtbar, wir üben täglich!" Seit Mitte Juli sind die beiden ein Paar. Jetzt machen sie offenbar ernst. Das ihnen bei dem Kinderwunsch Claudias Alter einen Strich durch die Rechnung machen könnte, nehmen sie gelassen. "Ich bin ein Naturwunder! Aber wenn‘s nicht klappt, adoptiere ich eben ein Kind, am liebsten ein Mädchen", so die Hamburgerin.

Ob wir Claudia also bald statt mit Schampusflasche mit Kinderwagen an der Hand sehen? Eines ist jedenfalls sicher: Sie ist immer für eine Überraschung gut...

