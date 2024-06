Claudia Obert: Hochzeit geplatzt! Sie gibt Max einen Korb

"Geh mir bloß fort mit Heiraten", schimpft die Schwäbin, als "Closer" sie bei der Jubiläumsparty "5 Jahre Bunny Burlesque" in der Olivia Jones-Bar in Hamburg trifft. "Ich bin 62 Jahre alt und konnte meine Haut bis hierher retten. Solange ich noch weiß, was ich tue, kommt Heiraten nicht infrage für mich!" Die viele Bürokratie sei es, die die Unternehmerin abschreckt: "Ich bin allergisch gegen Ämter! Ich habe keine Lust, noch mehr Formulare ausfüllen zu müssen."

Aber was wäre, wenn Max plötzlich doch vor ihr auf die Knie gehen würde? "Bitte nicht! Wenn Max irgendwem einen Antrag machen möchte, dann hoffentlich nicht mir." Also ist diese "Liebe" etwa doch nur Show, wie viele von Anfang an vermuteten? Claudia reagiert genervt: "Ich sag es dir als Erste: Max kommt vom Escort-Service. Ich buche ihn mir regelmäßig." Oha! Zumindest Freundin Olivia Jones (54), die die beiden verkuppelte, gibt die Hoffnung auf ein Jawort aber nicht auf: "Bei Claudia weiß man nie, ob sie sich es nicht noch einmal anders überlegt! Ich bin weiterhin bereit, die beiden zu trauen – und dann feiern wir bei mir in der Bar!"