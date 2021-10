Claudia Obert: Intime Sex-Beichte von dem TV-Star!

Zu dem Zeitpunkt hatte sie schon länger geplant, entjungfert zu werden - mit dem Kellner hat das dann auch geklappt. "Ich sag mal so, man hat ihn sich reinstecken lassen, bisschen hin und her bewegt, es war mechanisch", plaudert sie aus. Richtig begeistert war sie von ihrem ersten Mal also nicht. Das nutzte sie für weitere Dates. "Und da ich erst 15 war, hab ich gut drei Jahre lang zur größten Begeisterung diverser Jungs die Jungfrau gespielt", so Claudia Obert.

Blitzhochzeit während Schwangerschaft bei Helene Fischer - mehr dazu hier im Video: