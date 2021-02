Claudia Obert: Pleite-Drama

Die Corona-Krise setzt den Menschen in Deutschland schwer zu. Da machen auch die Promis keine Ausnahme. Und so muss auch Promi-Dame Claudia Obert gestehen, dass sie in einer großen Krise steckt.

Die Boutique-Besitzerin gibt zu, dass der Lockdown sie in die Pleite führt. In den letzten Monaten hat sie rund eine Million Euro Umsatz verloren. "Ich habe 90.000 Euro Mietschulden plus Nebenkosten", erklärt sie gegenüber BILD. Seit Dezember konnte sie ihre Läden in Berlin und Hamburg nicht öffnen. Ein Drama!

