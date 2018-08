Es ist wieder soweit! Promi Big Brother geht in die nächste Runde und schafft dabei wieder verrückte Einblicke in den ungewöhnlichen "Star-Alltag"! Damit ihr zu der neuen Staffel immer auf dem Laufenden seid und wisst wer noch im Promi-Container wohnt sowie dort für einen handfesten Skandal sorgt, sammeln wir für euch hier alle Informationen, die ihr zu "Promi Big Brother 2018" wissen müsst! Viel Spaß dabei!

Wer sind die Kandidaten von Promi Big Brother 2018?

So wie jedes Jahr, steht auch in diesem Jahr bei Promi Big Brother vor allem eine Frage im Vordergrund: Wer wird alles in den berüchtigten Container einziehen? Hier der erste Überblick:

Welch bunte Mischung! Um die Spannung natürlich vor dem großen "PBB"-Start noch ein wenig zu halten, werden die letzten drei Kandidaten erst in der Live-Show enthüllt! Ganz vorne mit dabei soll allerdings schon jetzt Kult-Mama Silvia Wollny sein! Die Power-Frau wäre damit das erste Wollny-Mitglied, welches sich in den verrückten "PBB"-Container wagt. Ihre Erfahrungen als Reality-Star könnten ihr dabei einen klaren Vorteil verschaffen. Schließlich wurde sie erst dadurch berühmt, in dem sie ihren verrückten Familie-Alltag in der Kult-Serie Die Wollnys verfilmen ließ. Wir können also gespannt sein. Und wer wird die diesjährige Moderation übernehmen?

Jochen Schropp ist erneut Moderator von "PBB"

So wie in den vergangen drei Jahren, wird auch in diesem Jahr wieder Jochen Schropp als Moderator durch "PBB" führen. Während ihn in vergangen Staffeln noch Co.-Moderator Jochen Brendel zur Seite stand, wird Jochen in diesem Jahr mit "Frühstücks-Fernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen vor der Kamera stehen. Dass Jochen den "PBB"-Start schon jetzt kaum abwarten kann, wird vor allem in seinem "Instagram"-Account ersichtlich. So postete er bereits vor drei Wochen ein Bild von sich und Marlene, mit der er seine Anhänger in "PBB"-Stimmung bringen wollte - mit Erfolg. So ist unter dem Post zu lesen: "Ich gucke ja sonst nur ARTE, oder französische Dramen aus den 60er Jahren. Aber da mache ich doch gerne eine Ausnahme" sowie "Endlich freue mich schon JUHU". Mehr Fan-Euphorie geht echt nicht! Doch wann läuft "PBB" in diesem Jahr eigentlich und wo wird die Staffel gedreht?

Promi Big Brother: Das sind die Sendezeiten und der Drehort

Wer sich "PBB" nicht entgehen lassen möchte, sollte jeden Tag um 22:15 bei "Sat.1" einschalten - außer freitags. Pünktlich zum Wochenende läuft die Show, die wieder in Köln gedreht wird, nämlich schon zur Primetime um 20:15. Also nicht verpassen! Wer bis dahin allerdings nicht abwarten kann, kann hier nochmal die Highlights der vergangenen Staffeln nachlesen, um sich schon jetzt in die richtige "PBB"-Stimmung zu bringen...

Die Promi Big Brother-Staffeln im Überblick:

1. Staffel (2013)

Die erste Staffel lief vom 13. September 2013 bis zum 27. September 2013 und wurde in Berlin gedreht. Sie wurde von Oliver Pocher und Cindy aus Marzahn moderiert. Nach der Live-Show am 24. September zog Baywatch-Star Pamela Anderson als Gast in das „Promi Big Brother“-Haus und blieb bis zum Finale. Jenny Elvers-Elbertzhagen ging nach 15 Tagen im Haus als Siegerin der Staffel hervor.

2. Staffel (2014)

Die zweite Staffel lief vom 15. August 2014 bis zum 29. August 2014 und wurde von Jochen Schropp moderiert. Cindy aus Marzahn war ebenfalls wieder zu sehen, allerdings nicht als Moderatorin. Sie kommentierte während der Sendung das Geschehen vom Vortag. Aaron Troschke ging nach 17 Tagen im Haus als Sieger der Staffel hervor.

3. Staffel (2015)

Die dritte Staffel lief vom 14. August 2015 bis zum 28. August 2015 und wurde erneut von Jochen Schropp moderiert. David Odonkor ging nach 17 Tagen im Haus als Sieger der Staffel hervor.

4. Staffel (2016)

Die vierte Staffel lief vom 2. September 2016 bis zum 16. September 2016 und wurde erneut von Jochen Schropp moderiert. Cindy aus Marzahn wurde durch Désirée Nick ersetzt. Benjamin Tewaag ging nach 17 Tagen im Haus als Sieger der Staffel hervor.

5. Staffel (2017)

Die fünfte Staffel lief vom 11. August 2017 bis zum 25. August 2017. Sie wurde von Jochen Schropp und Jochen Bendel moderiert. Jens Hilbert ging nach 17 Tagen im Haus als Sieger der Staffel hervor. Er erhielt eine Prämie von 100.000 Euro.