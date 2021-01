Claudia Obert: Traurige Baby-Beichte! Sie ist ehrlich wie nie

Der Mann fürs Leben wird es vielleicht nicht, aber einer, mit dem sie Spaß haben kann. Bisher sind alle ihre Beziehungen in die Brüche gegangen. Doch das ist für die Society Lady kein Problem. "Man muss auch nicht ein Leben lang die gleichen Hosen am Bett hängenlassen. Das ist fürchterlich langweilig. Es ist nicht "bis dass der Tod uns scheidet", verrät sie im Interview mit "Bunte".

Doch hat nicht auch eine Claudia Obert mal den Wunsch nach einem Baby und einer Familie verspürt? "Babys sind so süß, ich liebe Babys . Als ich sie hätte kriegen können, wollte ich keine, und jetzt ist es halt zu spät", gesteht sie. "Ich nehme immer gerne die ganzen Kinder von Freundinnen und von Mitarbeitern. Wenn sie in den Laden kommen, dann sind sie zum Fressen süß." Manchmal läuft das Leben eben anders, als man denkt. Aber vor allem eine Claudia Obert nimmt es genauso an, wie es eben ist.

