Claudia Obert & Max Suhr: Beziehung zu dritt? "Das wird nichts an unserer Liebe ändern"

Beim "Reality Chec" mit Tanja Bülter und Kena Amoa verrät Claudia, dass Max sich durchaus auch in eine andere Frau verlieben dürfte. "Ich würde ihm nichts mehr wünschen, als dass er sich in irgendeine besondere junge Frau verliebt", erklärt die 62-Jährige ihren verdutzten Gastgebern. "Er könnte mich ja trotzdem noch lieben. Wo ist denn das Problem?"

Sie fügt hinzu: "Wir haben eine einmalige Beziehung. Ich würde es nicht eine offene Beziehung nennen. Er kann schon machen, was er will." Und auch Claudia ist kein Kind von Traurigkeit. Zuletzt habe sie sogar ihrem Taxifahrer angeboten, sie mit in die Wohnung zu begleiten. "Wir haben so eine enge Bindung und so eine Love-Story. Wenn ich mich mit einem anderen treffe, sagt er: Hoffentlich amüsierst du dich gut", plaudert sie aus. "Wir könnten es jetzt zu fünft machen. Ich bin sexuell sehr liberal." Auch, wenn diese Art von Beziehung für einige Menschen keinen Sinn ergeben dürfte, macht sie Claudia und Max glücklich. Und das ist die Hauptsache!